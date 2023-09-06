مونديال السلة: ألمانيا توقف مغامرة لاتفيا وتضرب موعدا مع أمريكا

أوقف المنتخب الالماني مغامرة نظيره اللاتفي الشيّقة في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في الفيليبين واندونيسيا واليابان، بعد ان تغلب عليه بشق الأنفاس بنتيجة 81-79 في ربع النهائي في مباراة مثيرة في مانيلا اليوم.

وضربت ألمانيا موعدًا مع الولايات المتحدة في مواجهة تعد بان تكون نارية لمقعد في النهائي، فيما ستواجه صربيا الفائز بين سلوفينيا وكندا اللذين يلعبان لاحقًا. ويعود المنتخب الالماني الى دور الاربعة للمرة الاولى منذ 21 عامًا، عندما بلغ نصف النهائي للمرة الاخيرة واحتل المركز الثالث في إنديانابوليس بقيادة نجمه التاريخي ديرك نوفيتسكي الذي فاز آنذاك بجائزتي أفضل لاعب وهدّاف البطولة.