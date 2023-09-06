بند سري يعيد نجم "أسود الأطلس" إلى برشلونة بمبلغ زهيد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة لم يخسر خدمات النجم عبدالصمد الزلزولي بشكل نهائي رغم انتقاله إلى ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قالت الصحيفة إنه رغم تعاقد بيتيس مع الدولي المغربي مقابل 7.5 ملايين يورو بعقد يمتد حتى 2028، ولكن النادي الكاتالوني يمكن استعادة خدمات لاعبه السابق خلال الموسمين المقبلين.

وأضافت: "يحتفظ برشلونة بأحقية حصوله على 50% من نسبة بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بينما النقطة الأهم هي أن النادي يحق له التعاقد مجدداً مع الزلزولي مقابل 20 مليون يورو خلال الصيفين المقبلين فقط".

وأشارت إلى أن هذا البند يمنح "البلوغرانا" فرصة كبيرة للتعاقد مع صفقة مهمة مقابل مبلغ مناسب، خاصة في حال تألق النجم المغربي مع ريال بيتيس خلال الموسم الحالي، أو الأمر نفسه في الموسم المقبل.