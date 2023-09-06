فان دايك يساند ميسي ضد فان غال.. الأرجنتين لم تحصل على مساعدة للفوز بكأس العالم

وجه مدافع ليفربول فيرغيل فان دايك صدمة قوية إلى مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان غال بعدما لم يؤيد الأخير في تصريحاته ضد منتخب الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي.

قالت صحيفة ديلي ميل إن نجم "الريدز" لم يؤيده مدربه السابق بشأن الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه تم مساعدة الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 مجاملة للنجم الأرجنتيني.

وأوضح فان دايك في تصريحاته أنه: لا يتفق مع فان غال في تلك الوجهة من النظر".

وقال: "يستطيع أن يقول ما يحلو له، لكنني غير مقتنع بما يقول ولا أستطيع أن أشاركه الرأي".

واختتم لاعب ليفربول تصريحاته بقوله بالتأكيد على أن رأي اللاعبين في المنتخب الهولندي لا يتفق أيضاً مع فان غال في الشأن نفسه.