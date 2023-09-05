مونديال السلة: الولايات المتحدة وصربيا إلى نصف النهائي

بلغت الولايات المتحدة وصربيا نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة بفوز الاولى على إيطاليا 100-63 والثانية على ليتوانيا 87-68 اليوم في مانيلا.

ولم يجد المنتخب الأميركي، حامل اللقب 5 مرات، الذي تعرض لهزيمته الاولى في النسخة الحالية من المونديال أمام ليتوانيا 104-110 الأحد، صعوبة في تخطي نظيره الإيطالي، على ان يواجه في المربع الذهبي الفائز من مباراة ألمانيا ولاتفيا. وانهت الولايات المتحدة النسخة السابقة في المركز السابع في الصين عام 2019.

في المقابل، دخلت صربيا المواجهة أمام ليتوانيا وهي المرشحة الأوفر حظاً لبلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة عقب استقلالها عن مونتينيغرو، بعد 2010 (حلت ثالثة) و2015 (رابعة)، لاسيما أنها لم تذق طعم الهزيمة في الدورين الأول والثاني وتغلبت على الولايات المتحدة 110-104 في المباراة الأخيرة من الدور الثاني (دور مجموعات أيضاً).