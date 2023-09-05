لاعب صربي يخسر كليته أثناء مباراة في كأس العالم لكرة السلة (فيديو)

أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة الإثنين، أن مهاجم المنتخب بوريسا سيمانيتش فقد إحدى كليتيه نتيجة للإصابة التي لحقت به خلال المواجهة أمام جنوب السودان في المونديال الذي تستضيفه اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وخضع سيمانيتش لعمليتين جراحيتين في مانيلا عاصمة الفلبين لكنه عانى من مضاعفات بعد الجراحة الأولى ليصبح في حاجة لإجراء جراحة أخرى جرى استئصال كليته خلالها.

وقال نيكولا ميلوتينوف مهاجم منتخب صربيا في تصريحات صحفية اليوم الإثنين على هامش مران الفريق استعدادا لملاقاة ليتوانيا غدا الثلاثاء في دور الثمانية للمونديال "كان الأمر قاسيا حقا عندما سمعنا بما حدث".

وأضاف "في البداية لم نصدق أن الأمر بهذا السوء، لقد أثر علينا حقا، نحن نصلي من أجله، لكي يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وتعرض سيمانيتش للإصابة قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي فازت فيها صربيا على جنوب السودان الأربعاء الماضي، عندما كان نوني أوموت لاعب جنوب السودان يحاول التسجيل من تحت السلة ووجه لكمة بالمرفق إلى منافسه الصربي، الذي عانى من ألم شديد وجثى على ركبتيه بعدها بثوان معدودة.