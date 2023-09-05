خطة جديدة من باريس سان جيرمان في 2024.. لقب واحد يبقي مبابي في حديقة الأمراء

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن ييأس بشأن موقف نجم الفريق كيليان مبابي بعدم تجديد عقده لموسم إضافي خلال الصيف الحالي.

قالت الصحيفة إن إدارة النادي الباريسي جهزت خطة بديلة لإقناع الدولي الفرنسي بعدوله عن قراره الذي أبلغ به الإدارة بعدم تمديد عقده لموسم إضافي.

وتابعت: "بطل فرنسا سيعتمد على سياسة النفس الطويل، ولن يعود إلى المفاوضات في الوقت الحالي مع الهداف التاريخي للنادي".

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يراهن على تقديم موسم استثنائي عقب التعاقدات التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية، مبينة أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا سيفتح الباب أمام اقناع الدولي الفرنسي بالاستمرار في حديقة الأمراء.

وأكدت أن تتويج سان جيرمان باللقب القاري سيغير قواعد اللعبة والمفاوضات بين الجانبين، وسينال حينها مبابي حلم الفوز بلقب "التشامبيونز ليغ" ما يجعل فكرة استمراره مطروحة بقوة.

واختتمت: "إدارة النادي الفرنسي ستعود للتفاوض مع مبابي في 2024 ولكن التركيز حالياً على ظهور الفريق بشكل جيد، وأن ينافس بقوة على لقب دوري الأبطال".