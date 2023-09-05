الشرطة البريطانية تبعد نجم مانشستر يونايتد عن منتخب البرازيل

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم البرازيلي أنتوني خضع للتحقيقات في الشرطة البريطانية عقب مزاعم قيامه بالاعتداء على صديقته.

أوضحت الصحيفة أن لاعب مانشستر يونايتد أدلى بشهادته للشرطة البريطانية عقب استجوابه بشأن اتهامه بالاعتداء على صديقته في يناير الماضي.

وأضافت: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أنه تم استبعاد أنتوني من التشكيلة قبل مباراتي تصفيات كأس العالم ضد بوليفيا وبيرو، بسبب الأزمة التي يواجهها اللاعب".

في المقابل أصدر لاعب اليونايتد بياناً نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه أدلى بشهادته إلى الشرطة بكافة التفاصيل.

وأشارت إلى أن كافالين صديقة اللاعب ادعت أنها أصيبت بجرح في رأسها، وأضرار في جسدها وقطع الأصابع من الحادث المزعوم الذي وقع في فندق حياة ريجنسي في مانشستر في 14 يناير الماضي