اتحاد جدة يخطف نجم "أسود الأطلس" من الدوري الإنجليزي

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اتحاد جدة يستعد لإبرام صفقة مفاجئة من وست هام عقب غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

قالت صحيف فوتبول إنسايدر إن النادي السعودي سيتقدم بعرض رسمي لضم النجم المغربي نايف أكرد قبل انتهاء "الميركاتو" في السعودية.

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يعد من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من رين الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي".

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار نحو إصرار حامل لقب الدوري السعودي على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول، ولكن الاتحاد يعمل في الوقت نفسه على حسم صفقة الدولي المغربي خلال الأسبوع الحالي.