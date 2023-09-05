تصريحات صادمة من مدرب هولندا.. فوز الأرجنتين بكأس العالم مخطط له من أجل ميسي

وجه مدرب منتخب هولندا السابق لويس فان غال انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مدعياً أن فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 كان مخططاً له.

نقلت صحيفة "أكتي فوت" الفرنسية تصريحات للمدرب الهولندي أكد خلالها أن فوز "التانغو" بلقب المونديال جاء مجاملة للنجم ليونيل ميسي، وتم التخطيط له حتى يضاف إلى سجله هذا الإنجاز التاريخي.

وقال: "عندما نرى كيف أحرزت الأرجنتين أهدافها وكيف سجلت هولندا أهدافها والمخالفات التي ارتكبها اللاعبون الأرجنتينيون ولم تتم معاقبتهم يتضح ما حدث وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس العالم".

وأضاف: "من الواضح أن كل شيء كان مجهزاً من قبل وأن فوز الأرجنتين بلقب المونديال مع سبق الإصرار والترصد حتى يصبح ميسي بطلاً للعالم".

يذكر أن الأرجنتين تجاوزت هولندا في ربع نهائي المونديال بركلات الترجيح قبل أن تواصل مشوارها وتتغلب على كرواتيا في نصف النهائي ثم فرنسا في النهائي لتنال اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.