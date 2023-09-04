أبطال آسيا: إلغاء الملاعب المحايدة في المواجهات السعودية - الإيرانية

ستقام مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في أبطال آسيا في كرة القدم بنظام الذهاب والإياب في البلدين، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري اليوم، وذلك بعد اقامتها على أرض محايدة منذ 2016. وذكر الاتحاد الآسيوي ان هذا التطوّر جاء "في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني الاثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه".

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

وأضاف الاتحاد الآسيوي انه مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب اعتباراً من 19 سبتمبر، فإنه "يؤكّد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية". وبعد اجراء قرعة منطقة الغرب في 24 أغسطس الماضي، سيتواجه الاتحاد بطل السعودية مع سيباهان الإيراني في المجموعة الثالثة، الهلال السعودي مع نساجي مازندران الإيراني في الرابعة والنصر السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني في الخامسة.