حسم مستقبله مع ليفربول.. محمد صلاح يبلغ لاعب مجري بقراره النهائي حول عرض الاتحاد

كشف النجم محمد صلاح عن قراره النهائي حول عرض اتحاد جدة السعودي وإمكانية رحيله عن ليفربول خلال الموسم الحالي.

نقلت صحيفة أنفيلد توك البريطانية تصريحات للاعب ليفربول دومينيك سوبوسلاي أكد خلالها أن الدولي المصري أبلغه بقراره حول مستقبله مع "الريدز".

وقال الدولي المجري عقب مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز الليفر 3-0 مشيراً إلى أن صلاح شدد على رغبته في البقاء، موضحاً: "نحن سعداء حقًا ببقائه، وبالطبع نتحدث بين بعضنا البعض عن الأمر لكنه يريد البقاء، يريد أن يكون هنا معنا، نحن حقًا نريد ذلك، نحن بحاجة إلى أشخاص مثله في الفريق".

وتحدث عن الفوز على أستون فيلا، وقال: "من الجيد دائمًا الفوز، حتى خارج أرضنا، لكن على أرضنا أمام عدد كبير من المشجعين، يسعدني تسجيل هدفي الأول وسيكون هناك المزيد في المستقبل".