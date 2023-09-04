تن هاغ يهاجم سانشو على الهواء.. ولاعب مانشستر يونايتد يرد برسالة مثيرة

وقعت مشادة كلامية بين مدرب مانشستر يونايتد إيريك تن هاغ ولاعب الفريق جادون سانشو، عقب المباراة التي جمعت "الشياطين الحمر" بآرسنال على إستاد الإمارات.

خسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه آرسنال بنتيجة 1-3 على استاد الإمارات، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية المباراة تم طرح سؤال على مدرب يونايتد حول عدم إشراكه للاعب سانشو في خط الهجوم من إعطاء دفعة للفريق.

وقال تن هاغ: "لم يتم اختيار سانشو اليوم بسبب أدائه في التدريبات".

وأضاف: "كي تلعب عليك أن تؤدي جيداً في التدريبات، عليك أن تصل للمستوى المطلوب للمشاركة بقميص مانشستر يونايتد".

وهو الأمر الذي لم يستصغه سانشو، الذي رد عبر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من فضلكم لا تصدقوا كل شيء تقرأوه! لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد خضت التدريبات هذا الأسبوع بشكل جيد. أعتقد أن هناك أسباب أخرى لما حدث و لن أقوم بالدخول في تلك التفاصيل. لمدة طويلة لطالما كنت كبش فداء و هذا أمر غير عادل على الإطلاق!".

وتابع: "كل ما أريد فعله هو ممارسة كرة القدم و الابتسامة تعلو وجهي و أن أساهم بشكل إيجابي للفريق، انا أحترم جميع القرارات التي يتخذها الطاقم التدريبي، أنا ألعب مع لاعبين مذهلين و ممتن لذلك و أعلم أن كل أسبوع يمثل تحدي، سأستمر في القتال من أجل الشعار مهما حدث".