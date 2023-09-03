لاعب من دوري أدنوك للمحترفين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب الأفضل في آسيا

نشر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستفتاء الجديد لأفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي في منطقة غرب آسيا، إذ استعرض أهم اللاعبين الذين برزوا مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أغسطس 2023.

وتقوم فكرة هذه الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وعن شهر أغسطس تم ترشيح كل من: يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي) كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).