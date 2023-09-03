خطوة مفاجئة من نجم البرازيل.. باع قصره وممتلكاته واحتفظ بمجموعة كؤوس

أكدت صحيفة تريبونا البرازيلية أن أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي في القرن الحالي اتخذ خطوة مفاجئة بقيامه ببيع جميع ممتلكاته.

أوضحت الصحيفة أن النجم السابق أدريانو انتقل إلى العيش في فندق بعدما باع قصره الخاص.

وأشارت إلى أن مهاجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، باع جميع أغراضه الشخصية وتركها في القصر للملاك الجدد، لافتة إلى أنه احتفظ فقط بجوائزه الشخصية التي حصل عليها خلال مسيرته في كرة القدم.

وأضافت: "حصل أدريانو على 1.2 مليون جنيه إسترليني نظير بيع القصر، بينما انتقل للعيش في الجناح الرئاسي داخل فندق جراند حياة في حي بارا دا تيجوكا الراقي في مدينة ريو دي جانيرو مقابل 10 ألاف جنيه إسترليني شهرياً".

ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي مع إنتر ولقبين في الدوري البرازيلي، فاز بهما مع فلامنغو وكورينثيانز، ولعب لآخر مرة مع "السيليساو" في 2010 بينما عاد للعب في 2016 بخوضه تجربة مع فريق ميامي يونايتد في 2016.

واختتمت: "بعد مخاوف بشأن صحته اضطر أدريانو إلى نفي شائعات وفاته في 2020، بينما يعتقد أن لاعب كرة القدم المتقاعد استثمر في عقار قريب على شاطئ البحر، بعد إقامته في الفندق".