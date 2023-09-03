عقب غلق باب القيد.. مانشستر سيتي يبرم صفقة بين شوطي مباراته مع فولهام

ذكرت صحيفة ذا صن أبريطانية أن مانشستر سيتي أبرم صفقة جديدة أثناء خوضه مباراته أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

قالت الصحيفة إن بطل إنجلترا واصل صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم غلق باب القيد الجمعة، رغم تركيزه على مباراته ضد فولهام التي انتهت بفوز حامل اللقب 5-1، ولكن أثناء المباراة حسم النادي صفقة جديدة.

وأوضحت: "السيتي تعاقد مع مدافع وست هام السابق جمال بابتيست في صفقة مجانية وانتقال حر".

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً تم إعارته على الفور إلى فريق لوميل البلجيكي المملوك إلى مجموعة السيتي لكرة القدم.

ولفتت إلى أن بابتيست كان قد غادر وست هام في مايو (آيار) الماضي، إذ شارك مع "الهامرز" في مباراتين فقط، بينما لعب 6 مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً.