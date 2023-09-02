مواجهة صعبة أمام الأهلي المصري في افتتاح دوري أبطال إفريقيا

يقص الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ومضيفه سيمبا التنزاني شريط افتتاح النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية، حسب القرعة المسابقة السبت في القاهرة.

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري ابطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025، وأكد الاتحاد الإفريقي (كاف) في تصريحات صحافية ان هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري إفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي (فيفا).

وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.

وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

ويقام نصف النهائي بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الإفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة، ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً ان رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا ان الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أميركي.