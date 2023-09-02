8 ملايين إسترليني تنقل أمرابط إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط سفيان أمرابط، قادماً من فيورنتينا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

ذكر النادي في بيان رسمي أنه أكمل إجراءات تعاقده مع الدولي المغربي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024

ونشر الموقع الرسمي تصريحات لنجم "أسود الأطلس" قال فيها: ""إنه لشرف كبير لي بعدما أصبحت لاعباً في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "كنت بحاجة للتحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دوماً لقلبه، والآن أمثل نادي أحلامي".

وتابع: "لدي علم تام بالطريقة التي يعمل بها إيريك تين هاغ، وما يحتاجه من لاعبيه، وطريقته في التدريب ساعدتني على التطور في مستهل مسيرتي، وأدرك مدى قدرته على إخراج أفضل ما لديَّ لمساعدة الفريق على النجاح هذا الموسم".

واختتم تصريحاته مبدياً رغبته في إضافة الحيوية للتشكيلة الحالية، مشيرًا إلى تحليه بالحماس والشغف داخل أرض الملعب، وهو ما ينعكس على مردوده.

من جهتها كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل انتقال أمرابط إلى أولد ترافورد موضحة أن النادي الإنجليزي سيدفع 8 ملايين جنيه إسترليني إلى فيورنتينا نظير استعارة لاعب الوسط الدولي لمدة موسم واحد.