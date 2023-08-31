رونالدو لاعب شهر أغسطس في الدوري السعودي

فاز كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الشهر الأول بالموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيما نال مواطنه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو مدرب الاتحاد جائزة أفضل مدرب. وسجل رونالدو خمسة أهداف في أغسطس ليتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

وبعد خسارتين في بداية الموسم لوصيف البطل أحرز رونالدو ثلاثية في الفوز 5-صفر على الفتح، وثنائية في الفوز 4-صفر على الشباب، وصنع هدفين للسنغالي ساديو ماني.

وحصل نونو على جائزة أفضل مدرب بعد انطلاقة مثالية للاتحاد حامل اللقب، إذ حقق أربعة انتصارات متتالية سجل فيها 12 هدفا ولم تهتز شباكه، لذا نال مارسيلو جروهي جائزة حارس الشهر. وحصد عبدالملك العييري لاعب وسط التعاون جائزة أفضل لاعب واعد هذا الشهر.