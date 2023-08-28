فتح تحقيق رسمي في إسبانيا ضد رئيس الاتحاد روبياليس.. ووالدته تضرب عن الطعام

أعلن المدعي العام الإسباني الاثنين أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم "اعتداء جنسي" بشأن قضية القبلة القسرية لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الموقوف مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في "وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي"، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحافي أُرسل إلى وكالة فرانس برس، داعيًا جينيفر هيرموسو التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة "في غضون 15 يوماً" لكي "يتم إعلامها بحقوقها كضحية" و"لتقديم شكوى" إذا لزم الأمر.

في جانب آخر، بدأت والدة رئيس الاتحاد الإسباني الموقوف إضرابا عن الطعام الاثنين دعما لنجلها. وقالت أنخيليس بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها ستستمر في اضرابها عن الطعام حتى "تقول هيرموسو الحقيقة" بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحافيين.

وقالت فانيسا رويس بيخار ابنة عم روبياليس "هناك مضايقات غير عادلة. والدته التي لديها إيمان عميق، أضربت عن الطعام، ولا تريد مغادرة الكنيسة".

وتابعت "ما يحدث لا يبدو عادلاً، لقد تمت إدانته بالفعل. لا يبدو الأمر طبيعياً... نريد من جيني أن تقول الحقيقة لأنها غيرت أقوالها ثلاث مرات. عائلته تعاني بشدة". ونشأ روبياليس (46 عاما) في موتريل حيث شغل والده منصب العمدة السابق للمدينة المنتجعية.