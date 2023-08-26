الطائف السعودية تستضيف السوبر الإفريقي

ستستضيف مدينة الطائف السعودية الكأس السوبر الإفريقية في كرة القدم بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر في 15 سبتمبر، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم. وتجمع المباراة على ملعب الملك فهد في الحوية بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري، وبطل كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر، لتضيف السعودية سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى إلى روزنامتها السنوية.

وقال أمين عام الاتحاد الافريقي فيرون موسينغو أومبا "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الافريقي إلى منطقة جديدة في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".