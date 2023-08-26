"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتاً

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقتاً رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، ومنعته من الاتصال بها.

واوضح فيفا في بيان "قرّرنا اليوم ايقاف لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً ان مدة الايقاف الموقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الاجراءات التأديبية.