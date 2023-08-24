نجم سيتي لابورت يلتحق برونالدو في النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي اليوم تعاقده مع المدافع الإسباني ايمريك لابورت المتوّج مع مانشستر سيتي بلقبي أوروبا وإنكلترا، لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ونشر النصر مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عاماً) وهو يقول "هيا يا شباب، انه سهل جداً، لابورت هنا".