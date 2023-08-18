ليفربول يحسم تعاقده مع الياباني إندو

حسم ليفربول الإنكليزي رسمياً اليوم تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الياباني واتارو إندو، قادماً من شتوتغارت الألماني بعقد "طويل الأمد"، وفق ما أعلن النادي الذي عانى هذا الصيف من إخفاقات محرجة في سوق الانتقالات، لاسيما قضية الإكوادوري مويسيس كايسيدو. ووفق التقارير، دفع ليفربول 19 مليون يورو للتعاقد مع ابن الثلاثين عاماً لمدة أربعة مواسم.

وعلق المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على ضم الياباني الذي بإمكانه أن يلعب في الوسط والدفاع، قائلاً "أنا من ألمانيا، وأتابع كثيراً دوري البوندسليغا، وأعرفه منذ وصوله الى شتوتغارت" في أغسطس 2019 قادماً سانت ترويدن البلجيكي.

ويأتي انضمام الدولي الياباني الى "الحمر" بعد فشل صفقة تعاقدهم مع كايسيدو من برايتون والبلجيكي روميو لافيا من ساوثمبتون في مسعاهم لتعويض رحيل القائد جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى الدوري السعودي.