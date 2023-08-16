مونديال السيدات: إنجلترا تضرب موعدا مع إسبانيا في النهائي

أنهى المنتخب الانجليزي مغامرة نظيره الاسترالي مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا بغلبه عليه 3-1 في نصف النهائي اليوم في سيدني. وسجّل اهداف منتخب "اللبؤات الثلاث" إيلا توني (36) ولورين هيمب (71) وأليسيا روسو (86)، فيما احرزت سام كير هدف الاستراليات الوحيد (63).

وتقابل انجلترا نظيرتها اسبانيا الفائزة على السويد 2-1 في المباراة النهائية في سيدني الأحد المقبل.

وخاضت اللاعبة الاسترالية سام كير مباراتها الاولى كأساسية بعد تعافيها من الاصابة، وتمكنت من معادلة النتيجة بهدف عالمي في الشوط الثاني (63) بعدما كانت تون افتتحت التسجيل في الشوط الاول من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة لمصلحة انكلترا (36).

لكن الحشد الجماهيري الغفير الذي بلغ حوالى 75 الفًا في مدرجات سيدني، لم يمنع المنتخب الانكليزي من تسجيل هدفين حاسمين أنهيا آمال اصحاب الارض، الاول عبر هيمب التي شقت طريقها الى داخل المنطقة وسددت في الزاوية (71) والثاني عن طريق روسو (86).