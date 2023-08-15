دي بروين يغيب 4 أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عشية مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام إشبيلية إن كيفن دي بروين قد يغيب أربعة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج صانع الألعاب البلجيكي من منتصف المباراة الافتتاحية لمان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي، حيث استمرت مشكلة أوتار الركبة المتكررة تداهمه كالعادة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد أكد غوارديولا مدرب السيتي أن النادي سيقرر ما إذا كان دي بروين سيخضع لعملية جراحية من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي لمباراة السوبر الأوروبي: "علينا أن نقرر ما سنفعله بشأن الجراحة، سنقرر في الأيام المقبلة، إذا أجرى الجراحة سيغيب لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأعلن غوارديولا قائمة النادي المشاركة فى مباراة إشبيلية المقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء، على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، وروبن دياز، بسبب الإصابة.