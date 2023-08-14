الأهلي المصري يطالب بالحضور الجماهيري الكامل في مباريات الموسم المقبل

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم الاثنين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن طلبه ذلك جاء بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية.

وأوضح الأهلي في خطابه أن الحضور الجماهيري يلعب دورا رئيسيا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.