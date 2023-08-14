باريس سان جيرمان يوافق على انتقال نيمار للهلال السعودي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين أن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وافق على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار للهلال السعودي ويتبقى خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة.

وغاب نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، عن التعادل المخيب بدون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية.

كما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن العقد يمتد لموسمين.