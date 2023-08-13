اتفاق نهائي بين مانشيني والاتحاد السعودي لتدريب «الأخضر»

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، إلى اتفاق نهائي مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لتدريب منتخب السعودية الأول خلال الفترة المقبلة، بعد استقالته من تدريب منتخب إيطاليا.

وأشارت مصادر مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتفاق تم مع روبرتو مانشيني على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الذي سيجمعهما، وذلك بعد ساعات من استقالة مانشيني المفاجئة من تدريب منتخب إيطاليا.

كما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قبول استقالة مانشيني، التي تسلمها مساء السبت، مشيراً على أنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد في أقرب وقت ممكن.

وجاءت استقالة مانشيني من تدريب منتخب إيطاليا في وقت حساس جداً، حيث يُنتظر أن يواجه الأزرق منتخبي مقدونيا وأوكرانيا في سبتمبر القادم ضمن تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

وكان مانشيني صاحب الـ58 عاماً تولى منصب مدير فني لمنتخب إيطاليا في مايو 2018 بعقد ينتهي في عام 2026 قبل أن يُقرر تغيير تقديم استقالته.