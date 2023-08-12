رسمياً.. هاري كاين ينتقل إلى البايرن في صفقة تاريخية

تعاقد قائد منتخب إنكلترا لكرة القدم هاري كاين مع نادي بايرن ميونيخ حتى عام 2027، بحسب ما أعلن بطل ألمانيا اليوم رسميا في بيان صحافي. واتفق الناديان على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو (110 ملايين دولار)، هي الأعلى في تاريخ البوندسليغا، لانتقال المهاجم البالغ 30 عاماً والذي كان عقده سينتهي مع توتنهام العام المقبل.وجاءت النهاية السعيدة للبايرن، بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع إدارة نادي توتنهام.