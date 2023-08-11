برشلونة يبيع جزءاً من شركته الرقمية مقابل 120 مليون دولار

ضخ نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الغارق في ديونه، 120 مليون دولار الى حساباته ببيعه 29.5 بالمئة من "برسا فيسيون"، الشركة الفرعية الرقمية التابعة له، إلى صندوقي الاستثمار "ليبيرو" و"نيبا كابيتال" وفق ما أفاد اليوم. وقال النادي الكاتالوني في بيانه "ليبيرو فوتبول فايننس أيه جي والمستشارون في الاستثمار الخاص نيبا كابيتل بي.في. أصبحوا شركاء جدد لـبريدجبرغ إينفست، العلامة التجارية لبرسا فيسيون".

وشركة "برسا فيسيون" هي فرع في النادي يضم تحت جناحه جميع الإجراءات المرتبطة بـ"ويب 3"، "أن أف تي"، "ميتافيرس" والمجتمع الرقمي لمشجعي برشلونة في جميع أنحاء العالم. وتسمح هذه الصفقة لبرشلونة بضخ إيرادات كافية لتسجيل لاعبه الألماني الجديد إيلكاي غوندوغان لدى رابطة الدوري الإسباني الذي يبدأ فيه النادي الكاتالوني مشواره الأحد في ملعب خيتافي.