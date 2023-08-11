ليفربول يوافق على ضم لاعب إكوادوري شاب مقابل 140 مليون دولار

أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي اليوم أن الأخير توصل إلى اتفاق مع نادي برايتون لضم لاعب وسطه الدفاعي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بصفقة قياسية بريطانية مقدّرة بـ 110 ملايين جنيه استرليني (140 مليون دولار). بيد أن شبكة سكاي سبورتس أفادت ان اللاعب البالغ 21 عاماً والذي لم يخض أكثر من 50 مباراة في البرميرليغ، لم يقرّر مستقبله بعد، في ظل اهتمام تشلسي اللندني بالتعاقد معه.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل رحلته إلى تشلسي الأحد في المرحلة الاولى من الدوري الإنكليزي لكرة القدم "قيل لي إنه يمكنني تأكيد التوافق على حدوث صفقة (مع برايتون)". وكان كلوب انتقد فكرة إنفاق مئة مليون جنيه على لاعب واحد، بيد أن أقر باضطراره لتغيير رأيه، نظراً للارتفاع الكبير في سوق الانتقالات "كلّ شيء تغيّر. هل يعجبني ذلك؟ كلا. هل اقتنعت بأني على خطأ؟ نعم".

أردف المدرب الذي قاد ليفربول إلى لقبي دوري أبطال أوروبا وبطولة إنكلترا "لا ألوم أحداً لكنها السوق. في النهاية، علينا كناد، التأكد من الحصول على أفضل لاعب ممكن بحسب امكاناتنا". وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في برميرليغ الذي انفقه تشلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في يناير مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

كما سيكون برايتون اكبر المستفيدين من الصفقة، اذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه استرليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، لتعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً) والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً.