الهلال السعودي يغري نيمار بعرض ضخم.. «ضعف الراتب»

كشفت تقارير صحفية، عن تقديم نادي الهلال السعودي، عرضاً ضخماً ومغرياً، للظفر بخدمات البرازيلي نيمار، نجم فريق نادي باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن: «نادي الهلال تقدم بعرض إلى نيمار براتب يبلغ قيمته 80 مليون يورو سنوياً، وهو ضعف مع ما يحصل عليه اللاعب مع ناديه الباريسي الحالي».

وأضافت الصحيفة، أن: «هناك شكوك حول قدرة نادي برشلونة على تحمل قيمة اللاعب، في ظل مساعٍ من الهلال بمحاولة أقناع نيمار، بالانتقال إلى الدوري السعودي، وسط رغبة لـ (نيمار) في البقاء بالملاعب الأوروبية في الفترة المقبلة».

ويسعى الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، ابرام صفقة من العيار الثقيل «سوبر ستار» بعد محاولة «الزعيم» التعاقد مع نجم الكرة الأرجنتينية ميسي، قبل أن تتجه بوصلة النادي السعودي باتجاه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وأخرها الدخول على خط التفاوض مع البرازيلي نيمار.