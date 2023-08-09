قناة فرنسية تنال حقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم

أعلنت قناة "كانال بلوس" الفرنسية اليوم أنها تحصّلت على حقوق بثّ مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما باتت البطولة محطّ أنظار عقب صفقات ضخمة استقطبت لاعبين كبار من أوروبا. وقالت القناة في بيان إن الاتفاق سارٍ "للموسمين المقبلين" في فرنسا وإفريقيا. وتبثّ "كانال بلوس" مباراتين في الأسبوع عبر هوائها.

وأصبحت بطولة السعودية مقصداً للاعبين من البطولات الأوروبية الكبرى، لم يتوقعوا إنهاء مسيراتهم الزاخرة في الدولة المصنفة 54 عالمياً بحسب الاتحاد الدولي (فيفا). فتعاقد النصر مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف في يناير، ثم لحق به زميله السابق في ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع الاتحاد بطل الدوري، إلى جانب لاعبين آخرين في أندية أخرى.