أرسنال يهزم سيتي بركلات الترجيح ويتوّج بـ"درع المجتمع"

ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم في الامتار الاخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي وتمكن من اسقاطه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع الاحد على ملعب ويمبلي.

وفيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية بهدف صادم في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع ليفرض ركلات الترجيح.

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني رودري ركلتيهما قبل ان يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الانكليزية.