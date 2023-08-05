رئيس توتنهام يتسبب في غضب البايرن بسبب صفقة هاري كين

كشفت صحف إنجليزية اليوم عن غضب كبير في وسط مسؤولي نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد التجاهل الذي لقيه مطلبهم من إدارة نادي توتنهام الإنجليزي، وبالذات من رئيسه التنفيذي دانيال ليفي الذي تجاهل الموعد النهائي الذي وضعه البايرن لإتمام صفقة ضم النجم الإنجليزي ومهاجم توتنهام هاري كين إلى النادي البافاري.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن أن النادي الألماني وضع على الطاولة 86 مليون جنيه استرليني لإتمام التعاقد مع هاري كين، لكن ليفي تأخر في إتمام المفاوضات، ولم يعر اهتماما للموعد النهائي الذي وضعه البايرن وكان منتصف ليل أمس.

وكانت صحيفة "بيلد الألمانية" كشفت أن ليفي سافر في نهاية الأسبوع الحالي إلى أميركا لقضاء عطلة أسبوعين برفقة عائلته في فلوريدا، دون مراعاة لطلبات بايرن ميونيخ. وكان عرض بايرن ميونيخ يشمل عقدا لأربع سنوات، وبراتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني. وضغط مدرب البايرن توماس توخل كثيرا من أجل إتمام التعاقد، كونه يعرف إمكانات كاين جيدا. لكن ما قام به ليفي سيجعل البايرن يغير من خططه ويبحث عن صفقات أخرى.