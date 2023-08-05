مونديال السيدات: اليابان وإسبانيا إلى ربع النهائي

سجّلت هيناتا ميازاوا هدفها الخامس وقادت اليابان إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم على حساب النروج 3-1 اليوم في ويلينغتون، فيما تألقت أيتانا بونماتي بثنائية وتمريرتين حاسمتين، فوضعت إسبانيا في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكبير على سويسرا 5-1 في أوكلاند.

وستلاقي اليابان في ربع النهائي الجمعة المقبل في أوكلاند، الفائز من المواجهة النارية بين السويد والولايات المتحدة حاملة اللقب اللذين يتقابلان الأحد في ملبورن.

أما إسبانيا التي عوّضت خسارتها الموجعة أمام اليابان في دور المجموعات، فتخوض ربع النهائي الجمعة في ويلينغتون، مع الفائز بين هولندا وجنوب إفريقيا اللذين يلتقيان غدا في سيدني.