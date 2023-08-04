تشلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي ديساسي من موناكو

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي اليوم تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي أكسل ديساسي من موناكو بعقد يمتدّ لست سنوات. وخاض قلب الدفاع الذي شارك في 130 مباراة في الدوري الفرنسي، أربع مباريات دولية مع منتخب فرنسا وكان ضمن تشكيلة "الديوك" في مونديال قطر 2022.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً "أنا سعيد جدًا لتواجدي هنا، في هذا النادي الكبير. أنا فخور حقاً بأن أكون جزءاً من هذه العائلة العظيمة، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة جداً هنا، والفوز بالألقاب".