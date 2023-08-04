عبد الحفيظ يترك منصب مدير كرة القدم بالأهلي بعد 8 سنوات ناجحة

أعلن الأهلي بطل مصر وأفريقيا اليوم الجمعة رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير كرة القدم بالنادي بعد فترة ناجحة خلال ثماني سنوات في المنصب.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الانترنت «وجه النادي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر المنظومة العديد من الإنجازات المحلية والقارية».

ومنذ تعيينه بالمنصب خلفا لعلاء عبد الصادق حقق عبد الحفيظ مع الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز ست مرات ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات ضمن إنجازات أخرى.

وجاء الإعلان بعد اجتماع عبد الحفيظ ورئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأضاف الأهلي «عبر الجميع عن تقديرهم الخالص لما قدمه سيد عبد الحفيظ.. وفي ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة».

وعرض الخطيب على عبد الحفيظ الانضمام لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وتعيينه عضوا بلجنة التخطيط.