باريس سان جيرمان ينتقم من ريال مدريد.. سيضرب استقرار "الملكي"

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان يستشيط غضباً من ريال مدريد بسبب الأزمة الحالية التي لم يجد لها حلاً مع نجم الفريق كيليان مبابي.

أوضحت صحيفة ديفينسا سنترال أن النادي الباريسي يرى أن "الملكي" هو السبب الأساسي في الأزمة الدائرة مع الدولي الفرنسي.

وقالت إن إدارة باريس تستهدف التعاقد مع 3 لاعبين من "الميرنغي" للانتقام من ريال مدريد الذي يطبخ صفقة مبابي على نارٍ هادئة.

وأكدت أن تشواميني ورودريغو وكامافينغا ضمن خطط النادي الفرنسي في الفترة المقبلة لزعزعة استقرار الريال إلى جانب كسب صفقات من العيار الثقيل.