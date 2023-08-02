تشافي يؤكد الصدمة.. ديمبلي إلى باريس سان جيرمان

أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز صدمة رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

وقال تشافي عقب الفوز على ميلان 1-0: لقد كانت مباراة ميلان الأفضل لنا بين المباريات الثلاث التي خضناها في أمريكا (الفوز على ريال مدريد 3-0 والخسارة أمام أرسنال 3-5).

وأعلن تشافي رحيل ديمبلي إلى سان جيرمان، وقال: أشعر بالسوء لأننا اعتنينا به كثيراً، لكنه السوق ولم يكن لدينا القدرة على منافسة عرض سان جيرمان للاعب، لكن أتمنى له كل التوفيق فقد أعطانا الكثير.

وفاز برشلونة الإسباني على ميلان الإيطالي 1-0 في آخر مبارياته الاستعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين جلس نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في المدرجات وأعلن المدرب تشافي رحيله إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 50 مليون يورو.

وبدأ برشلونة مباراة ميلان بتشكيلة احتياطية، ثم دفع ببعض نجومه في الشوط الثاني، حيث سجل البديل الشاب أنسو فاتي هدف الفوز بتسديدة رائعة في الدقيقة 55.