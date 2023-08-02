تعرف إلى أبرز مباريات الأربعاء.. قمة بين بايرن ميونخ وليفربول ومواجهات عربية حاسمة

يلتقي السد مع الأهلي طرابلس والهلال مع الوداد والشرطة مع الاتحاد الترجي مع الصفاقسي في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بينما يلعب بايرن ميونخ مع ليفربول ودياً.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال:

17:00 السد -- : -- الأهلي طرابلس

17:00 الهلال -- : --الوداد

19:00 الشرطة -- : -- الاتحاد

19:00 الترجي -- : -- الصفاقسي

مباريات ودية:

15:30 بايرن ميونيخ -- : -- ليفربول

17:00 أوتريخت -- : -- بولونيا

20:30 لوريان -- : -- نانت

20:30 نابولي -- : -- جيرونا

21:00 آرسنال -- : -- موناكو

21:45 خيتافي -- : -- غرناطة

22:30 بارما -- : -- ساسولو

22:45 مارسيليا -- : -- باير ليفركوزن

22:45 روما -- : -- فارينزي

كأس العالم للسيدات:

11:00 الأرجنتين -- : -- السويد

11:00 جنوب أفريقيا -- : -- إيطاليا

14:00 جامايكا -- : -- البرازيل

14:00 بنما -- : -- فرنسا

دوري أبطال أوروبا:

18:00 أستانا -- : -- دينامو زغرب

20:00 كارباغ اغدام -- : -- راكوف

21:00 جينك -- : -- سيرفيت

21:00 هاكن -- : -- كي كلاكسفيك

21:00 مولده -- : -- هلسنكي

21:00 ماكابي حيفا -- : -- شيريف تيراسبول

22:00 كوبنهاغن -- : -- بريدابليك كوبافوغور

22:30 غلطة سراي -- : -- زالغيريس فيلنوس