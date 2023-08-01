ساديو ماني سينضم لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الثلاثاء أن الدولي السنغالي ساديو ماني سينضم لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك المصري في البطولة العربية للأندية بعد غد الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها "ينتظر أن يلتحق الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم المنضم حديثا من بايرن ميونيخ الألماني بمعسكر ناديه في الطائف خلال الساعات القليلة المقبلة. سينضم ماني حال جاهزيته غدا الأربعاء مع بقية زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية استعدادا لخوض موقعة الزمالك المصري يوم الخميس في آخر مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية".

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين وقع بالفعل مع ماني لثلاث سنوات بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

وأضافت أن النصر أدرج اسم السنغالي ماني ضمن قائمته المشاركة في البطولة العربية كإجراء استباقي للتوقيع معه في أي وقت خلال البطولة وهو ما تم لاحقا. ويأتي انضمام ماني، البالغ عمره ‭‭‭31‬‬‬ عاما ولاعب ليفربول السابق، إلى النصر في فترة الانتقالات الحالية بعد انضمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر والقادم من ساحل العاج سيكو فوفونا من لانس والبرازيلي أليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

ويملك النصر أربع نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثالثة متساويا مع غريمه المحلي الشباب.

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ثالث الترتيب بثلاث نقاط ليتأهل إلى دور الثمانية.

وودع الاتحاد المنستيري المنافسات بعدما تلقى الخسارة الثانية في مباراتين.