كلوب يسخر من شائعات انتقال مبابي إلى ليفربول

سخر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي من التكهنات المثارة حول تقدم فريقه بعرض لاستعارة الهداف الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وتقدم الهلال السعودي بعرض قياسي عالمي قيمته 300 مليون يورو (330 مليون دولار) لضم مبابي، كما أن سان جيرمان قد يكون متفتحا إزاء انتقال اللاعب لنادي أخر على سبيل الإعارة بدلا من رحيله في الموسم المقبل بالمجان عقب نهاية تعاقده.

وتردد أن برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي من بين الأندية المهتمة بضم مبابي، الذي تردد أنه توصل لاتفاق بالفعل بشأن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، وسيحصل لنفسه على 160 مليون يورو.

كما أثيرت تكهنات بشأن سعي ليفربول لضم نجم منتخب فرنسا، لكن كلوب سخر منذ ذلك وقال لشبكة «سكاي» في ألمانيا «نضحك بشأن هذا الأمر».

وأضاف: «يمكنني القول أنني أعتقد أنه لاعب جيد للغاية حقا، لكن الأوضاع المالية أعتقد أنها لا تناسبنا على الاطلاق، لا أريد أن أفسد القصة الآن، لكن على حد علمي لا يوجد حديث في هذا الصدد».

وأشار «من الممكن أن هناك شخص أخر من النادي يقوم بإعداد شيء ما ويريد مفاجأتي... هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا. ستكون هذه هي المرة الأولى».