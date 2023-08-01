المغربي رضا سليم ثاني صفقات الأهلي المصري

أعلن بطل أفريقيا والدوري المصري الممتاز الأهلي، اليوم الإثنين تعاقده مع مهاجم الجيش الملكي المغربي رضا سليم، لأربعة مواسم.

وقال الأهلي في بيان "يحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وتابع: "شهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب".

ويعد المغربي رضا سليم البالغ من العمر 23 عاماً ثاني صفقات الأهلي الصيفية، بعد تعاقده مع إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنمركي.

وتعلم سليم في أكاديمية الرجاء وانتقل للجيش الملكي في 2017، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول بعد عامين.

وساعد رضا الجيش الملكي على الفوز بلقب دوري المحترفين المغربي الموسم الماضي، لأول مرة منذ 2008.