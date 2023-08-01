اتحاد جدة يواصل الصفقات المدوية.. فابينيو إلى "الإتي" 3 سنوات

أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الإثنين، تعاقده مع فابينيو لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو لفابينيو على منصة إكس "تويتر" سابقاً، حمل عنوان "النمور مسموح لها بالعبور".

وسخر الفيديو من عناوين وسائل إعلام تحدث بعضها عن فشل الصفقة أو تأخرها.

وبذلك سيملك الاتحاد ثنائياً قوياً في مركز الوسط المدافع بعد التعاقد هذا الصيف مع نغولو كانتي لاعب تشيلسي السابق.

وأبرم الاتحاد صفقة أخرى مدوية هذا الصيف وضم كريم بنزيما قائد ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، كما ضم نغولو كانتي من تشيلسي.