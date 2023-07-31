عملاق إنجليزي يضع الرتوش الأخيرة لضم سفيان أمرابط

كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن سفيان أمرابط حزم حقائبه استعداداً للانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت صحيفة ذا صن إن النادي الإنجليزي يضع الرتوش الأخيرة على إتمام صفقة التعاقد مع الدولي المغربي بداية من الموسم المقبل.

وأكدت أن اليونايتد يستعد للصفقة الرابعة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دفع 55 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب وسط تشيلسي ماسون ماونت، وتبعه بعد ذلك حارس إنتر ميلان أندريه أونانا الذي تبلغ تكلفته 47 مليون جنيه إسترليني، بينما على وشك إكمال صفقة بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني لمهاجم أتالانتا راسموس هويلوند.

وأضافت: "مانشستر يونايتد تقدم بعرض بالفعل إلى فيورنتينا تبلغ قيمته 21.5 مليون جنيه إسترليني، بينما يحاول النادي الإيطالي الصمود والحصول على 26 مليون إسترليني على أقل تقدير".