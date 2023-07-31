صفقة ريال مدريد معطوبة.. "الملكي" يتلقى صدمة في "الموهبة التركية"

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد تلقى ضربة موجعة بعدما تعرض الموهبة التركية أردا غولر إصابة قوية ستبعده فترة طويلة عن الملاعب.

وقالت إن الوافد الجديد من فنربخشة تعرض لإصابة خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة، إذ يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً عاد إلى مدريد للخضوع لمزيد من الفحوصات والبدء في العلاج".

وأشارت إلى أن "الملكي" أمامه خيارين، هما أن يبدأ غولر فترة العلاج دون أي تدخل جراحي لتصل فترة غيابه عن الملاعب إلى 3 أشهر.

أما الخيار الثاني هو إجراء عملية جراحية ما يعني غيابه لفترة تصل إلى 5 أشهر، لافتة إلى أنه قد يتم رفع اسم الدولي التركي من قائمة ريال مدريد وإعادة قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.