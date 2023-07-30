عقب أزمته مع سان جيرمان.. فيديو ساخر يكشف وجود مبابي في قصر الكبابجي بالقاهرة (فيديو)

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ساخر يكشف أين يوجد النجم الفرنسي كيليان مبابي المختفي عن الأنظار بسبب أزمته مع باريس سان جيرمان.

ونشر مغردون مقطع فيديو للمصري علاء الدين أحمد الذي يشتهر على منصة "تيكتوك" بأنه شبيه مبابي، إذ تم تقديمه في المطعم الشهير "قصر الكبابجي" بالعاصمة المصرية القاهرة بأنه تم العثور على مبابي بعد جعل عشاق كرة القدم يشعرون بالحيرة بسبب وجهته المقبلة وأزمته مع النادي الباريسي.

ولم يقتصر الأمر فقط على النجم الفرنسي، ولكن تواجد في المطعم شبيه النجم السنغالي ساديو ماني وشبيه النجم الهولندي فيرغيل فان دايك.

ويواجه مبابي أزمة كبيرة مع باريس سان جيرمان بسبب رفضه تمديد عقده مع الفريق، ما أسهم في استبعاده من قائمة النادي خلال جولة اليابان استعداداً للموسم المقبل.