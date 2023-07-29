نجم باريس سان جيرمان ينضم إلى غلطة سراي

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، انتقال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصفة نهائية إلى غلطة سراي بطل تركيا.

وقال النادي الباريسي في بيان: "بعد إعارته لغلطة سراي بموسم 2022-2023، ينضم ماورو إيكاردي إلى النادي التركي بشكل نهائي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولعب إيكاردي (30 عاماً) على سبيل الإعارة في غلطة سراي بالموسم الماضي حيث قدم أداءً مبهراً وسجل 22 هدفاً وقدم سبع تمريرات حاسمة في 24 مباراة بالدوري، ليساعد الفريق في الفوز بالمسابقة للمرة الأولى منذ 2019 وللمرة 23 في تاريخه وهو رقم قياسي.

وكان غلطة سراي أعلن في وقت سابق اليوم دخوله في مفاوضات رسمية للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الأسبق.

ومنذ أن انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في بداية موسم 2019-2020، سجل إيكاردي 38 هدفاً في 92 مباراة وفاز معه بعدة ألقاب بينها الدوري مرتين والكأس المحلية مرتين.

وتعاقد النادي التركي مع ويلفريد زاها مهاجم ساحل العاج قبل أيام بعقد يمتد حتى 2026 بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس.