"يويفا" يصدم "السيدة العجوز".. استبعاد يوفنتوس من الدوري الأوروبي

أعلنت الغرفة الأولى للجنة المراقبة المالية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه تم استبعاد نادي يوفنتوس الإيطالي من دوري المؤتمرات بسبب الانتهاكات المحتملة لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف للاتحاد القاري للعبة.

وجاء في بيان لليويفا: "خلصت الغرفة الأولى إلى أن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي لليويفا وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس (آب) 2022. وبالتالي، ألغت الغرفة الأولى اتفاق التسوية المبرم مع النادي وقررت استبعاد يوفنتوس من مسابقة يويفا للأندية للرجال في موسم 2023-2024".

كما تم تغريم النادي 20 مليون يورو، منها 10 ملايين سيتم دفعها إذا لم يلتزم يوفنتوس خلال الأعوام المالية 2023، 2024، و2025، بالشروط الواردة في ملحق لائحة تراخيص الأندية والاستدامة التابع للفيفا.